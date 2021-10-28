У Швеції судять за вандалізм активістів BLM

У Швеції звинуватили активістів руху «Життя чорних важливе» (Black Lives Matter). На лаві підсудних опинились учасники літніх заворушень у місті Гетеборзі, повідомляє Göteborgs-Posten.

Усього 36 осіб, особи яких вдалося встановити за відеозаписами. Їх звинувачують у непокорі поліції, нападах на державних службовців та вандалізмі.

У рамках кримінальної справи поліцейські переглянули відеоматеріали з вуличних камер, дронів та приватних зйомок загальною тривалістю понад 145 годин.

Нагадаємо, влітку минулого року через смерть чорношкірого наркомана Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота) США прокотилася хвиля протестів проти свавілля поліції, що переходили у заворушення. Демонстрації прихильників організації «Життя чорних важливі» також відбулися практично по всій Європі.

Центром шведського протесту став Гетеборг через високу концентрацію представників етнічних меншин. Тут противники расової дискримінації нападали на поліцію, громили магазини, псували громадське майно, влаштовували бійки між собою.

У січні цього року депутат парламенту Норвегії Петтер Ейде висунув BLM на Нобелівську премію миру. Ця організація, на його думку, стала « найголовнішим всесвітнім рухом боротьби з расовою несправедливістю ».

У травні співзасновниця руху «Життя чорних важливі» Патрісс Каллорс залишила посаду виконавчого директора організації через корупційний скандал. Як з'ясувалося, вона веде вкрай марнотратний спосіб життя і володіє будинками вартістю мільйони доларів, які, ймовірно, були придбані коштом із фонду BLM.