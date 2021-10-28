У зоні ООС загинув військовослужбовець із Запоріжжя

Вбитим на Донбасі російськими окупантами виявився військовий Збройних сил України Віктор Рачугін. Він був старшим оператором відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, повідомляє Обозреватель.

Про це у Facebook повідомляє Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Віктор Рачугін народився 31 січня 1985 року у Запоріжжі. Чоловік здобув середню спеціальну освіту, працював за фахом.

У березні 2021 року уклав контракт про проходження військової служби у ЗСУ. Загинув герой 27 жовтня під час обстрілу в районі Новотошківського Луганської області.

Віктор Рачугін

Прощання із загиблим пройде у Запоріжжі на Алеї Захисників у парку Металургів у суботу, 30 жовтня, о 10:00.