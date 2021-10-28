Харківський мажор зізнався, що був за кермом під час ДТП
16-річний Микола Харківський, який став винуватцем смертельної ДТП у Харкові 26 жовтня, зізнався, що сидів за кермом Infiniti, та попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet Aveo, повідомляє УНІАН.
Як пише 2day.kh.ua, хлопець заявив, що у машини відмовили гальма, що навіть нібито попало на одне з відео.
"Перепрошую. І те, що кажуть, машина повністю справна була – ні, там були погані гальма, і це знали на сервісі... Не пам'ятаю, яка швидкість була... Ну, на відео видно навіть по камерах, що я гальмую, воно не гальмує", – зазначив він.