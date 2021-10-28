Харківський мажор зізнався, що був за кермом під час ДТП

16-річний Микола Харківський, який став винуватцем смертельної ДТП у Харкові 26 жовтня, зізнався, що сидів за кермом Infiniti, та попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet Aveo, повідомляє УНІАН.

Як пише 2day.kh.ua, хлопець заявив, що у машини відмовили гальма, що навіть нібито попало на одне з відео.