29 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети, що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день балету, Всесвітній день лемура, Всесвітній день боротьби з інсультом, Всесвітній день боротьби з псоріазом, повідомляє УНІАН.

В Україні - День військового фінансиста, в США - День штату Невада, День бандани, День відлюдника, День хлібних паличок, День кішки, День Інтернету, День вівсянки, П'ятниця Франкенштейна, в Австралії - День вчителя, в Іспанії - свято святого Нарциса, в Сербії - День прийняття Конституції, в Казахстані - День працівників охоронних організацій, в Монголії - День столиці, в Туреччині - День Республіки, в Камбоджі - День коронації короля, в Словаччині - День пам'яті Людовіта Штура.

Пам'ятні дати 29 жовтня, річниці та події

У цей день в 1863 році на міжнародній конференції в Женеві був заснований Міжнародний Червоний Хрест.

29 жовтня 1929 року, на п'ятий день "біржової лихоманки" в США, в "чорний вівторок", на нью-йоркській фондовій біржі остаточно впав ринок акцій. Вранці, як тільки відкрилися торги, брокери в розпачі почали розпродавати акції десятками тисяч, прагнучи повернути хоч якісь гроші. Те ж саме почали робити інвестори і банкіри.

До кінця дня було продано 16 410 030 акцій (рекорд, перекритий тільки в квітні 1968 року), і індекс Доу-Джонса впав на 12,5%. Все звернулося в прах. По країні прокотилася хвиля самогубств. "Чорний вівторок" потряс економіку США і став "спусковим гачком" Великої депресії-найтривалішої економічної кризи в світовій економіці. Офіційно він закінчився в 1940 році, але реально економіка США стала відновлюватися після Другої світової війни.

У 1945 році в Нью-Йорку вперше надійшли в продаж кулькові ручки - через 57 років після отримання патенту.

У 1947 році сухий лід вперше використовувався для того, щоб викликати дощ.

У 1969 році відбулася перша передача в США даних між двома комп'ютерами в мережі в рамках проекту ARPANET. Цей день вважається Днем народження Інтернету. ARPANET - абревіатура назви організації, створеної, в тому числі, за безпосередньої участі Міністерства оборони США, - Агентство передових дослідницьких проектів (ARPA).

Серед розробників ARPANET насамперед виділяють імена відомих вчених Дж. Ліклайдера, Л.Клейнрока, А.Сазерленда, Б.Тейлора та ін. До роботи за проектом були підключені і навчальні заклади. ARPANET зростав технічно і розширював горизонти сфери покриття. Так, в 1973 році до мережі були підключені Великобританія і Норвегія, а пізніше і багато інших країн. Це перетворило мережу на міжнародну. Але розвиток технологій і поява конкурентів призвело до того, що APRANET перестала існувати в 1990 році.

У цей день в 1971 році стартувала фізіотерапія: слабкий електричний струм, завдяки зусиллям вчених, став застосовуватися для відновлення зламаної кістки. Саме тому 29 жовтня відзначається Всесвітній день лікаря ультразвукової діагностики.

У 1998 році в США полетів у космос найстаріший астронавт планети - Джон Гленн (у віці 77 років і 103 дні). У 1964 році в званні полковника Гленн вийшов у відставку і зайнявся політикою. Він виставив свою кандидатуру на виборах до сенату, проте програв. Сенатором Гленн став в 1974 році, встановивши ще один рекорд: до нього ніхто в Огайо не вигравав сенатські вибори з такою великою перевагою.

29 жовтня 1998 року Джон Гленн у віці 77 років здійснив на човнику "Діскавері" свою другу космічну місію. І це був ще один рекорд - він став найстарішим підкорювачем космосу. Володар медалі Конгресу США з космонавтики, золотої медалі НАСА "за видатні заслуги", президентської медалі Свободи, багатьох американських та іноземних нагород Джон Гленн помер 8 грудня 2016 року у віці 95 років.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 жовтня вшановує пам'ять мученика Лонгіна. Інші назви свята: "Лонгін", "Лонгін", "День зору". Лонгін шанувався як цілитель очей і хвороб, пов'язаних з цим.

Що сьогодні не можна робити

У цього дня напружена енергетика, він невдалий, так що не робіть нічого важливого. Можуть статися неприємні випадковості, втрати і крадіжки. Уникайте великого скупчення людей і не купуйте нічого значного - це не принесе вам радості.

Прикмети на 29 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

дме північний вітер - хороша погода буде ще кілька днів;

сонце ховається в хмарах - бути негодою;

йде дощ - скоро зима нагряне;

листя з дерев слабо опадає - морозів не буде.

Іменини 29 жовтня

Іменини у Софії, Леонтія, Олексія, Терентія, Євгенія, Івана та Георгія.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева.