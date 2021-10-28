Розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування у Мінцифрі
Міністерство цифрової трансформації за згодою Міністерства внутрішніх справ запропонувало стажування підозрюваному у розробці фейкового застосунку "Дія", повідомляє Ліга.net.
Про це заявили у пресслужбі МВС, а також у Facebook віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
Як зазначається, до суду 21-річний підозрюваний проходитиме "перевиховання в ІТ", працюючи над соціальними проєктами у Мінцифрі.
"Хлопцю запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві. Але перед Законом всі рівні, тому нести відповідальність за 358 статтею за підробку все ж таки доведеться", – сказав Єнін.
За словами Федорова, новий стажер Мінцифри трохи сором'язливий, але дуже розумний та начитаний.
"Вже встиг попрацювати арбітражником, вміє програмувати та збирає весь дизайн у Figma. Тому ми вирішили дати йому шанс виправитися. Призначимо в Мінцифрі куратора, який контролює роботу", – сказав міністр.
Як повідомив Федоров, одним із перших завдань стажера буде розробка дизайну для соціальних реклам – на підтримку вакцинації та проти вживання алкоголю неповнолітніми.
"Одне прошу: не намагайтеся більше нічого підробляти. Цей спосіб "працевлаштування" в Мінцифру більше не працює", – написав міністр.