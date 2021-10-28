Нафтогаз показав випробування нової свердловини

НАК Нафтогаз України оприлюднив відео, на якому показано випробування нової свердловини Яблуневського родовища, розташованого у Полтавській області. Ролик опубліковано на сторінці компанії у Facebook, повідомляє Корреспондент.

"Розробниками УкрНДІгазу та ГПУ Полтавагазвидобування обрано оптимальне місце закладки свердловини, завдяки чому вдалося розкрити продуктивні пласти з підвищеним пластовим тиском, які раніше не були задіяні в активній розробці" , - йдеться у повідомленні.

За даними Нафтогазу, свердловина глибиною в п'ять кілометрів, попередньо, може давати 365 тисяч кубометрів природного газу за добу. Її випробування та дослідження триває.