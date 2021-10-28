Тих, хто страждає на депресію, віднесли до групи ризику по COVID-19

Люди з психічними розладами включені до групи осіб із високим ризиком зараження коронавірусом, повідомляє Лента.Ру.

За матеріалами The New York Times центри з контролю та профілактики захворювань США віднесли людей, які мають психічні проблеми, включаючи депресію та шизофренію, до тих, хто має право на ревакцинацію. За словами вчених, такі американці з більшою ймовірністю можуть серйозно захворіти на COVID-19.

На думку професора Пенсільванського університету Пола Оффіта (Paul Offit), включення психічних розладів до списку ризиків дає право 85% дорослого населення США повторно отримати щеплення. Кожен п'ятий дорослий американець щорічно страждає на ту чи іншу форму психічного захворювання.

Дослідження показали зв'язок між психічними розладами, госпіталізацією та тяжким перебігом коронавірусу. Вчені з'ясували, що пацієнти з шизофренією, заражені COVID-19, помирають від нього втричі частіше. При цьому люди з поганим настроєм і тривожними розладами не були схильні до підвищеного ризику смерті від інфекції.

Раніше стало відомо, що під час пандемії кількість випадків клінічної депресії та тривожних розладів у всьому світі збільшилася більш ніж на чверть.