Стартував конкурс на посаду голови ДБР

Конкурс на посаду директора Державного бюро розслідувань було оголошено 28 жовтня. Протягом 21 дня після публікації оголошення прийматимуться документи кандидатів, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні після тривалих дискусій затверджено оголошення (за зміненим проєктом) про проведення конкурсу, проєкт регламенту прийнято лише за основу і, сподіваюся, буде доопрацьовано перед остаточним прийняттям. Таким чином, конкурс розпочався" , - написав﻿ член конкурсної комісії Андрій Козлов у Facebook.

Козлов також додав, що конкурсна комісія обрала голову та секретаря. Наступне засідання призначене на 4 листопада.

На сьогодні посада керівника ДБР вакантна. На посаді виконувача обов'язків директора бюро перебуває Олексій Сухачов.