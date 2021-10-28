"Байрактар" у зоні ООС: Кулеба відповів на "занепокоєння" ФРН

Україна під час використання в районі проведення ООС безпілотника Bayraktar нічого не порушувала. А партнерам слід занепокоїтися, чому гаубиця, заборонена "Мінськом", перебувала там, де перебувати не повинна була. На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Корреспондент.

Таким чином міністр відповів на занепокоєність МЗС Німеччини щодо застосування ЗСУ безпілотника.

"Перше: Україна нічого не порушувала. Друге: ми дотримувалися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю та з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист. Третє: на місці партнерів я був би насамперед занепокоєний тим, що гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, перебувала там, де вона не повинна була бути - набагато ближче до лінії розмежування, ніж це дозволено Мінськими домовленостями" , - сказав Кулеба на пресконференції за результатами переговорів із федеральним радником, віцепрезидентом та головою Федерального департаменту іноземних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом.

Кулеба поцікавився, чому коли гаубицю підводять до лінії розмежування та обстрілюють позиції ЗСУ, вбиваючи українських солдатів, "цей факт залишається без належної оцінки".