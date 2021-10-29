Ляшко запевнив у достатній кількості бустерних доз вакцини

У Міністерстві охорони здоров'я вже готуються до введення українцям третьої дози. Вакцини на третє щеплення вистачить усім охочим.﻿ Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За його словами, цьому сприяють дворічний контракт з відомим виробником вакцин.

"Щодо бустерної дози. У нас є контракт з одним з популярних виробників на два роки кількість вакцин, яка дозволить нам або бустерне або повторне - друге щеплення зробити тим, хто цього забажає" , - заявив Ляшко.

Минулого тижня оперативний штаб з вакцинокерованих інфекцій рекомендував деяким громадянам отримати додаткове COVID-щеплення або бустерну дозу.

Для введення бустерної дози може використовуватися вакцина того ж виробника, що і при первинному курсі. Якщо вона буде недоступна, то можна застосовувати вакцину, вироблену на іншій платформі.