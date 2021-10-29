Мер Моршина поділився рецептом зразкової COVID-вакцинації

Мер Моршина на Львівщині Руслан Ільницький розповів, як місту вдалося практично побороти COVID-19 – наразі там 27 хворих на коронавірус, жоден вакцинований не потрапив у лікарню. Масова вакцинація поза національним планом почалася 13 квітня, повідомляє Обозреватель.

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1". Так, зазначив мер, час зіграв моршинцям на користь.

Другим чинником, який посприяв у перемозі над коронавірусом, стала невелика чисельність населення, там усього лише 439 осіб дорослого населення. Завдяки цьому міській владі легше було організувати інформаційну кампанію. Сам міський голова вакцинувався проти COVID-19 іще 7 березня, також зробила щеплення вся міськрада і головний лікар місцевої лікарні – що підняло рівень довіри населення до вакцинації.

Крім того, сімейні лікарі досить добре контактували з пацієнтами, по декілька разів обдзвонювали та переконували в необхідності та безпечності щеплення. Також міськвлада залучила бігборди, поширювала матеріали МОЗу, ЮНІСЕФу, розгорнула намет із друкованими матеріалами. Також, за словами Ільницького, великою мотивацією для людей було бажання припинити карантин і вийти на роботу.