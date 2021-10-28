ЄС має намір заборонити експорт металобрухту

Єврокомісія запропонувала запровадити заборону на експорт металобрухту за межі блоку, рішення можуть ухвалити у листопаді. Про це йдеться на сайті Міжнародного бюро з перероблювання матеріалів (BIR), повідомляє Корреспондент.

Обмеження мають намір запровадити з екологічних міркувань, щоб нівелювати несприятливий вплив на довкілля та здоров'я населення. Заборона на експорт металобрухту може бути запроваджена вже 17 листопада, коли буде опубліковано фінальну версію регуляцій поводження з відходами.

Влітку до Єврокомісії із закликом про заборону експорту брухту звернулася група із 70 євродепутатів. Ініціатором виступили європарламентарі з Італії, оскільки саме італійські металурги найбільше залежать від імпортного брухту і стурбовані можливим його дефіцитом у ЄС.

Як відомо, використання брухту дозволяє зменшити споживання сировини та внаслідок цього скоротити викиди вуглекислого газу промисловістю. Це одна з причин, чому за заборону експорту брухту виступають і українські металурги. З відповідною вимогою вони не раз зверталися до керівництва країни.