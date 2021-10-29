США відклали випробування гіперзвукової зброї через червневий саміт у Женеві - ЗМІ

За матеріалами Politico Білий дім відклав випробування гіперзвукової зброї перед зустріччю президента Росії Володимира Путіна з американським лідером Джо Байденом. США не хотіли загострювати ситуацію на саміті в Женеві, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

У США нібито турбувалися, що Росія може неправильно інтерпретувати подібний сигнал або що запуск подібної зброї взагалі саботує зустріч.

Своєю чергою, в Білому домі не погодилися з цією інформацією і підкреслили, що вона "не є правдивою", повідомила Politico. У Пентагоні офіційно поки ніяк не прокоментували цю тему.