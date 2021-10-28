Українська ГТС заявила про готовність доставляти додатковий газ до ЄС

Українська ГТС повністю відповідає вимогам безпечної та надійної експлуатації магістральних газопроводів; є можливість транспортувати до країн Європи 69,3 млрд кубометрів газу на рік, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко під час виступу на VII Українському газовому форумі, повідомили Укрінформу в пресслужбі компанії.

«Розглядаючи лише існуючі дві точки входу – Суджа та Сохранівка, які визначені чинним контрактом, українська ГТС спроможна і готова транспортувати 69,3 млрд куб. м газу на рік" , - зазначив Зябченко.

Чинним контрактом передбачено транспортування 109 млн кубометрів газу на добу (це 40 млрд кубометрів на рік), однак на сьогодні транзитується до 90 млн кубометрів.

В ОГТСУ нагадали, що постійно оновлюють інфраструктуру та реалізують масштабну програму модернізації. Ведуться роботи з проєктування та будівництва 10 компресорних станцій.

Головний інженер також повідомив, що для мінімізації ризику аварійних ситуацій в ОГТСУ запроваджується Система управління цілісністю, що включає всю технологічну та діагностичну інформацію про об'єкти газотранспортної системи.