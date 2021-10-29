США, Британія, Франція та ФРН готуються до зустрічі з Іраном

Лідери США, Німеччини, Франції та Великобританії проведуть 30 жовтня на полях саміту Групи двадцяти (G20) у Римі зустріч, присвячену питанню поновлення переговорів щодо іранської ядерної угоди. Про це заявив у четвер помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє ТАСС.

"У нього [президента США Джо Байдена] буде можливість провести присвячену Ірану зустріч із лідерами Німеччини, Франції та Великобританії, щоб обговорити, на якому етапі ми знаходимося щодо спроб відновити переговори щодо повернення до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД)" , - сказав Салліван на брифінгу на борту літака глави адміністрації США, який вирушив до Європи для участі у саміті G20 у Римі та 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-26) у Глазго.

Аудіотрансляція брифінгу велася на сайті Білого дому.

"Це можливість тісно на рівні лідерів координуватися з нашими ключовими європейськими партнерами щодо спільної позиції на переговорах у міру того, як ми працюємо над їх поновленням" , - додав він.

За словами Саллівана, сторони також обговорять нинішню ситуацію із ядерною програмою Ірану.

"Очевидно, що ми всі серйозно стурбовані прогресом цієї програми відтоді, як вони [Іран] почали діяти поза обмеженнями, що накладаються СВПД" , - зазначив помічник Байдена.

Салліван повідомив, що США ще не роблять однозначного висновку про готовність Тегерана повернутися до переговорів по СВПД щодо іранської ядерної програми у Відні. Американська сторона готова до цих зустрічей. Його запитали, чи США вважають, що Іран готовий повернутися до переговорів, чи висувають вони попередні умови для цього.

"Мені поки не зовсім ясно, чи готовий Іран повернутися до переговорів. Ми чули позитивні сигнали про те, що вони готові. Але я думаю, що ми повинні почекати і подивитися, коли і чи з'являться вони взагалі за столом переговорів. Ми готові сумлінно вести переговори про повернення до взаємного дотримання СВПД" , - зазначив Салліван.