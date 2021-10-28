РФ використовує газ як "зброю" проти Молдови - Боррель

Кремль використовує природний газ як інструмент впливу на Молдову, чинячи на країну політичний тиск. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Корреспондент.

"Ми бачимо спроби Газпрому чинити політичний тиск замість зниження ціни на газ. І ми погодилися із прем'єр-міністром з приводу позиції щодо потенційних можливостей третьої сторони використовувати енергоресурси як політичну зброю" , - сказав Боррель на пресконференції після засідання ради з асоціації ЄС-Молдова у Брюсселі, у якому взяла участь прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця.

Боррель наголосив, що газ є насамперед товаром, і не може бути використаний як геополітична зброя. За словами голови дипломатії ЄС, Євросоюз готовий підтримати Молдову у пошуках виходу з енергетичної кризи.

"Перший крок - оголошена допомога у 60 млн євро, що дозволить молдавській владі підтримати найбільш уразливі верстви населення" , - зазначив Боррель, додавши, що слід шукати й інші рішення.

При цьому він підкреслив, що Молдова має продовжувати переговори з Газпромом, щоб досягти прийнятних цін на блакитне паливо. Гаврилиця заявила ж, що представники Молдови ведуть переговори з Газпромом у російському Санкт-Петербурзі.