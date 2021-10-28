Українська армія потрапила до топ-25 найсильніших

Збройні сили України посіли 25 місце у списку 140 найпотужніших армій світу. За цей рік наші війська піднялися на дві позиції, повідомляє Факти.ICTV.

Згідно з рейтингом Global Firepower Index 2021, минулого року армія України посідала 27 місце серед 140 країн. Лідерами рейтингу цьогоріч стали Сполучені Штати Америки, Російська Федерація та Китай.

За даними дослідження, понад 15,5 млн українців з майже 44 млн громадян теоретично можуть бути придатними до військової служби, а призовного віку щорічно досягають понад 470 тис. людей.

Рейтинг Global Firepower Index 2021 сформували з огляду на декілька факторів, серед яких людські ресурси.

Зокрема, актуальну потужність сухопутних, військово-морських та повітряних військ держави, можливості країни для переміщення своєї армії чи виконання інших логістичних функцій, паливні ресурси, фінансова спроможність, витрати на обороноздатність, протяжність кордонів та інше.

У 2020 році Збройні сили України посіли у рейтингу Global Firepower Index 27 місце. Українська армія піднялася на дві позиції за рік.