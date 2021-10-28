Експрезидента Молдови Додона позбавили депутатства

У четвер, 28 жовтня, парламент Молдови позбавив депутатських повноважень колишнього президента Ігоря Додона, повідомляє Новое время.

За матеріалами місцевого видання Point.md рішення підтримали 70 депутатів, один виступив проти, п'ятеро утрималися від голосування.

Додон самостійно попросив позбавити депутатського мандата ще 18 жовтня. Тоді ж він оголосив про те, що йде з посади голови Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ). Колишній президент заявив, що хоче бути "ефективнішим на інших посадах".

Ігор Додон був президентом Молдови з 23 грудня 2016 року по 24 грудня 2020 року, програвши вибори Майї Санду.