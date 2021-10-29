Зеленський обговорив з віцепрезидентом Швейцарії інвестиції в Україну

Зеленський обговорив з віцепрезидентом Швейцарії інвестиції в Україну
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент, керівник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс обговорили швейцарські інвестиції і подальшу торговельно-економічну співпрацю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Швейцарія – важливий торговельно-економічний партнер України. Ми зацікавлені у подальшому залученні масштабних інвестицій і реалізації перспективних проектів", – наголосив Зеленський.

Зазначено, що одним із найуспішніших проєктів, що реалізуються в Україні, є проєкт швейцарської компанії Stadler Rail AG з модернізації та виробництва в Україні міського та приміського рейкового транспорту. Проєкт планується втілити у різних містах.

Сторони обговорили підготовку до 5-ї Конференції з реформ в Україні, яка відбудеться 4-5 липня 2022 року у швейцарському місті Лугано.

Співрозмовники позитивно оцінили реалізацію розпочатого завдяки фінансуванню швейцарською стороною проєкту з виготовлення в Україні апаратів штучної вентиляції легенів. Було наголошено на особливій важливості спільного виробництва апаратів ШВЛ, зокрема, враховуючи чергову хвилю пандемії COVID-19 у світі.

Сторони наголосили на реалізації культурних проєктів, спрямованих на популяризацію України.

Зеленський подякував Кассісу за значну гуманітарну допомогу, яку надає Швейцарія Україні, зокрема українцям по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.

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