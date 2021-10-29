У Нацполіції пояснили, хто може перевіряти COVID-сертифікати

Голова Національної поліції Ігор Клименко пояснив, хто має право перевіряти сертифікати вакцинації від коронавірусної інфекції, повідомляє УНІАН.

В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 він зазначив, що перевірку можуть здійснювати багато служб.

"Це і служба Міністерства охорони здоров'я, санітарні лікарні, це і Держпродспоживслужба, це і безпосередньо провідники, якщо це стосується залізничного транспорту" , - сказав Клименко.

Також, за його словами, вибірково перевіряти можуть і самі поліцейські. На запитання, чи мають право водії громадського транспорту перевіряти сертифікати, чиновник відповів, що вони "мають попередити пасажирів, що у них мають бути перевірені ці сертифікати, і на борту автобусу (пасажири) мають знаходитись саме з цими документами".

Голова Нацполіції уточнив, що у торговельних центрах сертифікати має перевіряти персонал цих закладів.

За даними Клименка, на сьогодні вже відкрито 870 кримінальних проваджень, і 92% цих проваджень стосуються підробки документів, ще мова йде про шахрайство і несанкціоноване втручання в електронні та комп'ютерні мережі, а також службові підроблення.

Він сказав, що особам, які підробили сертифікати, після розслідувань можуть оголосити підозри, а потім їхні справи передадуть до судів. Їм загрожує до п'яти років тюрми.

Також Клименко сказав, що підроблені сертифікати можуть продавати у туристичних агенціях.

За його словами, 4 тисячі працівників поліції мають програмне забезпечення на планшетах для перевірки QR-кодів кожного сертифікату.