Швейцарія озвучила умову для повернення активів Януковича

Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із керівником МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом питання повернення заморожених коштів експрезидента Віктора Януковича, повідомляє Дзеркало тижня.

У ході брифінгу Кассіс зазначив, що 70 млн євро, які належать Україні, будуть повернуті після того, як відбудуться необхідні зміни у судовій системі.

"Минуло вже 7 років і ми сигналізували Україні, що залишається 3 роки. Але ми отримали позитивні запевнення у тому, що відбуваються необхідні процедури для того, щоб як тільки юридична ситуація в судовій сфері України зміниться, ці кошти повернулися" , - сказав швейцарський дипломат.

Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад $69 млн) терміном на три роки у 2014 році, після чого термін дії цього рішення неодноразово продовжували. Згідно зі швейцарським законодавством, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.