Швейцарія озвучила умову для повернення активів Януковича

Швейцарія озвучила умову для повернення активів Януковича

Голова МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із керівником МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом питання повернення заморожених коштів експрезидента Віктора Януковича, повідомляє Дзеркало тижня.

У ході брифінгу Кассіс зазначив, що 70 млн євро, які належать Україні, будуть повернуті після того, як відбудуться необхідні зміни у судовій системі.

"Минуло вже 7 років і ми сигналізували Україні, що залишається 3 роки. Але ми отримали позитивні запевнення у тому, що відбуваються необхідні процедури для того, щоб як тільки юридична ситуація в судовій сфері України зміниться, ці кошти повернулися", - сказав швейцарський дипломат.

Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (понад $69 млн) терміном на три роки у 2014 році, після чого термін дії цього рішення неодноразово продовжували. Згідно зі швейцарським законодавством, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками.

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