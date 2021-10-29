Жителі Болгарії протестували проти "антиковідних перепусток"

Тисячі представників ресторанного бізнесу в четвер вийшли на вулиці міст Болгарії, щоб висловити невдоволення рішенням влади про запровадження обов'язкових санітарних перепусток, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією європейських ЗМІ в акціях брали участь власники ресторанів, кухарі, офіціанти та бармени. Вони вважають запровадження такої системи "неадекватним та дискримінаційним" кроком, оскільки з моменту введення перепусток відвідуваність закладів впала на 80%.

У Болгарії зафіксовано один із найвищих у Європі показників летальних наслідків серед пацієнтів з коронавірусом. При цьому лише близько 25% населення отримали щонайменше першу дозу вакцини від COVID-19.

З 21 жовтня для відвідування кафе, ресторанів, готелів, музеїв та басейнів потрібно пред'явити санітарну перепустку.