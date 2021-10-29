Пентагон закликав союзників підтримувати Україну летальною зброєю

США, які надають Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії, закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила помічниця міністра оборони США Лора Купер під час онлайн-заходу «Безпека й оборона США в регіоні Чорного моря», проведеного Центром стратегічних та міжнародних досліджень.

«Найперша річ, яку я хотіла б згадати – це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь» , - сказала Купер.

Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи «Джавелін», що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.

«Але існує багато союзників, які досі зберігають обмеження – деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, однак є й такі, що стосуються продажу (летальних озброєнь – ред.)» , - сказала представниця Пентагону.

«Я вважаю, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту» , - зауважила Купер.

Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони. Водночас вона підкреслила, що Україна надалі перебуває у фокусі уваги США, і «ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, яку вона потребує для свого захисту».

Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні й акцентувала, що США підтримують їх проведення.