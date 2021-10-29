Hubble вдалося зняти вмираючу зірку

CW Leonis вважається червоним гігантом - її розмір спочатку був у 3-5 разів більшим за Сонце, повідомляє Корреспондент.

Вченим за допомогою телескопа Hubble вдалося зафільмувати вмираючу зірку CW Leonis, яка розташована на відстані 400 світлових років від Землі. Фото та відео опублікувала прес-служба Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA).

Зазначається, що CW Leonis є червоним гігантом - її розмір спочатку був у 3-5 разів більшим за Сонце. Однак до цього моменту зірка зменшилася приблизно на третину.

Спостереження за цим космічним об'єктом ведуться останні два десятиліття, і, зазначають дослідники, за 15-річний період (що є неймовірно коротким проміжком часу з погляду астрономії) яскравість променів світла, що йдуть від CW Leonis, суттєво знизилася.

За даними NASA, вік оболонки зірки становить не менше 69 тисяч років, а її неоднорідність і складна структура зумовлені або магнітним циклом CW Leonis, що приводить до періодичного збільшення викиду речовини, або поки що не виявленим супутником.