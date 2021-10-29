Милі кадри із котами та собаками, які піднімуть поганий настрій
Домашні вихованці вимагають любові та догляду, але натомість господарі отримують щоденну порцію гарного настрою. А фото смішних хвостатих здатні розчулити й розвеселити кожного, хто любить тварин, повідомляє Обозреватель.
8 фото котиків та собачок для гарного настрою
- У песика настала тиха година:
- "Мої вихованці, очевидно, люблять одне одного":
- "Я ще ніколи не був такий наляканий собакою":
- "Моя робота полягала у супроводі поважного носія кільця":
- Кіт вирішив показати дива акробатики:
- Вихованці відпочивають, утворивши ідеальне серце: