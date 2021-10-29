Милі кадри із котами та собаками, які піднімуть поганий настрій

Домашні вихованці вимагають любові та догляду, але натомість господарі отримують щоденну порцію гарного настрою. А фото смішних хвостатих здатні розчулити й розвеселити кожного, хто любить тварин, повідомляє Обозреватель.

8 фото котиків та собачок для гарного настрою

  • У песика настала тиха година:
Собака майже ідеальної форми
Собака майже ідеальної форми. Джерело: Reddit
  • "Мої вихованці, очевидно, люблять одне одного":
Сімейне фото пари котів
Сімейне фото пари котів. Джерело: Reddit
  • "Я ще ніколи не був такий наляканий собакою":
Страшний сусідський пес
Страшний сусідський пес. Джерело: Twitter / Rob N Roll
  • "Моя робота полягала у супроводі поважного носія кільця":
Кіт на весіллі
Кіт на весіллі. Джерело: Twitter / richard scott larson
  • Кіт вирішив показати дива акробатики:
Гнучкий котик
Гнучкий котик. Джерело: Twitter / jugs judy
  • Вихованці відпочивають, утворивши ідеальне серце:
Закохані собачки
Закохані собачки. Джерело: Reddit

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