Милі кадри із котами та собаками, які піднімуть поганий настрій

Домашні вихованці вимагають любові та догляду, але натомість господарі отримують щоденну порцію гарного настрою. А фото смішних хвостатих здатні розчулити й розвеселити кожного, хто любить тварин, повідомляє Обозреватель.

8 фото котиків та собачок для гарного настрою

У песика настала тиха година:

Собака майже ідеальної форми. Джерело: Reddit

"Мої вихованці, очевидно, люблять одне одного":

Сімейне фото пари котів. Джерело: Reddit

"Я ще ніколи не був такий наляканий собакою":

Страшний сусідський пес. Джерело: Twitter / Rob N Roll

"Моя робота полягала у супроводі поважного носія кільця":

Кіт на весіллі. Джерело: Twitter / richard scott larson

Кіт вирішив показати дива акробатики:

Гнучкий котик. Джерело: Twitter / jugs judy

Вихованці відпочивають, утворивши ідеальне серце: