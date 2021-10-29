У мережі з'явилося відео вибуху на АЗС під Харковом

У Мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент вибуху на автозаправній станції WOG поблизу села Рай-Оленівка Холодногірського району Харківської області, повідомляє Корреспондент.

Ролик у четвер, 28 жовтня, оприлюднив Telegram-канал ТРУХА Харків. На кадрах показано, як вантажівка, рухаючись заднім ходом, здійснила наїзд на газорозподільну колонку. При цьому вибух пролунав не одразу, а через 4,5 хвилини.

За останніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, до 20:00 четверга (через 15 годин після вибуху) на місці події із запірної арматури підземної ємності триває вигоряння залишків газового конденсату. На місці чергують п'ятеро пожежників та одна спецмашина.