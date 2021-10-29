Неякісної курки на українському ринку близько 10-15%

В Україні у курятині виявили гелеподібну підшкірну субстанцію, яка утримує вологу. Крім того, у м'ясі часто під час лабораторних досліджень знаходять кишкову паличку, повідомляє Обозреватель.

Про це заявила Голова правління ГО "Споживча довіра" Олена Куликова. За її словами, під час перевірки в одному із зразків вони знайшли гелеподібну підшкірну субстанцію, яка утримує вологу. Але експерт відразу зазначає, якщо курка правильно оброблена – це не так небезпечно.

"Перед вживанням в їжу ми курку смажимо, печемо або варимо. Безумовно, при термічній обробці це все йде. Але коли споживач купує курку, він по суті, платить за воду. Що стосується зразків, де мікробіологічні показники не відповідали нормативам, у тих продуктах, які піддаються термічній обробці, мікробіологія не така страшна".

"Споживча довіра" проводила дослідження курятини ще на початку літа. Для аналізу вибрали продукцію найвідоміших виробників. За словами Куликової, в жодному із зразків не виявили ані антибіотиків, ані гормонів, якими так лякають українців.

Крім того, експерт зазначає, в українській курятині також не зустрічалася сальмонела. Усі випадки, коли в курці знаходили сальмонеллу останнім часом, стосувалися м'яса, що привіз, зокрема з Польщі.

Неякісну курку на українському ринку всього близько 10-15% – уклала експерт.

Купувати курку Куликова радить у супермаркетах, та бажано вибирати перевірених виробників. Вибираючи м'ясо курки, варто звернути увагу на таке:

"Якщо купуєте курятину на вагу – не бійтеся її понюхати і оглянути. Курка повинна бути без синців, звичного кольору. Також важливо звертати увагу на термін придатності, відповідну накладну можна попросити у продавця. Якщо продукція свіжа, висока ймовірність того, що вона буде безпечною Найкраще купувати курку у вакуумній упаковці. У такому разі ймовірність того, що на неї потраплять бактерії – дуже низька”.

Водночас, за словами Куликової, називати неякісну курятину фальсифікатом – не можна. Адже фальсифікат – це продукція, яка випускається з порушеннями і в якій відбувається заміна дорожчої сировини на дешеву. А штучної курки в Україні нема.