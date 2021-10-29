Низка регіонів на вихідні знаходитимуться у зоні пожежної небезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці регіонів України з 29 по 31 жовтня, повідомляє Радіо Свобода.

«29-31 жовтня у західних, східних, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Вінницькій, Житомирській, Київській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки» , – йдеться в повідомленні﻿ рятувальників.

За даними Укргідрометцентру, 29 жовтня по всій Україні очікується суха погода з мінливою хмарністю, температура повітря в середньому коливатиметься між 12 і 14 градусами, 11-13 градусів – у Харківській та Луганській областях.

На півдні вдень температура підійматиметься до 16 градусів, на заході подекуди – до 17-18 градусів тепла.

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