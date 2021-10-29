Польща вимагає від "Газпрому" зниження вартості газу

Польський газовий монополіст компанія PGNiG направила офіційний лист російському "Газпрому" з вимогою знизити ціну на газ, що поставляється за довгостроковим Ямальським контрактом, у зв'язку з безпрецедентним зростанням цін на ринку. Про це йдеться на офіційному сайті польської компанії, повідомляє Дзеркало тижня.

Польська сторона наполягає на тому, щоб поточна ринкова ситуація могла бути врахована у процесі перегляду умов постачання у бік зниження ціни, оскільки робить фінансово недоцільною купівлю газу.

Рік тому PGNiG, яку не влаштовувала ціна $280 за тисячу кубометрів, виграла у "Газпрому" арбітраж, добившись перегляду формули ціни поставок. Як заявляла тоді PGNiG, після перемоги, "суд зробив можливим більш прямий зв'язок цінової формули з цінами на газ на європейських ринках, що призведе до суттєвого поліпшення умов комерційної діяльності".

Однак глобальне зростання цін на газовому ринку тепер зобов'язує PGNiG купувати газ у "Газпрому" за формулою "бери або плати" в обсягах не менше 8,7 млрд кубів на рік, але вже за ринковою ціною, яка на спотових майданчиках становить понад $1000.

Менеджменту польської компанії залишається нарікати лише на себе, якби PGNiG не змінила умови поставок у суді, контрактна ціна для неї могла б і сьогодні складати ті самі $280 за тисячу кубометрів за старою нафтовою прив'язкою.

Представники "Газпрому" заявили, що отримали звернення польської сторони й зараз вивчають його.