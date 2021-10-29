Тайвань підтвердив присутність військ США на острові

Лідерка Тайваню Цай Інвень вперше підтвердила присутність американських військ на тайванській землі – мова йде про військових інструкторів.﻿ Про це Цай Інвень заявила CNN, повідомляє Українська правда.

Уточнюється, що Цай Інвень стала першим президентом Тайваню за десятиліття, який визнав присутність американських військ на острові з навчальною метою.

Цай Інвень не сказала точно, скільки американських військовослужбовців перебуває на острові, але сказала, що "це не так багато, як люди думали".

На початку 2020 року військові США опублікували, а потім видалили відео, на якому спецназ армії США тренує солдатів на Тайвані. У листопаді 2020 року міністерство оборони Тайваню оголосило, а потім спростувало місцевим ЗМІ, що американські війська навчають місцевих солдатів на острові.

Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами.