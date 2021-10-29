США зміцнюють відносини з Сербією на шкоду РФ

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Габріель Ескобар заявив, що взаємини Сполучених Штатів та Серії покращуються та зміцнюються на шкоду Росії, повідомляє Лента.Ру.

Дипломат наголосив на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу, що існує тісне партнерство із сербськими збройними силами та Національною гвардією штату Огайо. Він зазначив, що взаємодія спрямована на зміцнення миротворчого потенціалу, вона вітається Вашингтоном, так само як спроби придбати спорядження американського виробництва у певних випадках.

"Ми дуже стурбовані шкідливим впливом Китаю та Росії в регіоні. Росія мало що може запропонувати регіону. Вона майже не спрямовує інвестицій. Не надають допомоги у гуманітарній сфері, у сфері розвитку" , - сказав Ескобар, маючи на увазі Західні Балкани.

На його думку, слід закріпити ці країни у спільноті західних демократичних держав, давши їм членство у Європейському союзі. Заступник помічника держсекретаря також заявив, що усі домовленості в енергетичній сфері з Росією мають політичні умови. При цьому США домагаються диверсифікації постачання енергоносіїв та більш активного використання балканськими країнами зрідженого природного газу.

Ескобар додав, що деякі країни взяли на себе зобов'язання скоротити обсяги енергоносіїв, що поставляються Росією, проте не навів прикладів таких домовленостей.