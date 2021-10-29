Ляшко повідомив про покращення епідситуації у "червоних" областях
Ситуація із COVID стабілізується в областях, які першими потрапили до "червоної" зони. Зменшення нових випадків коронавірусу виходить на "великі цифри", повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу". За словами міністра, п'ять областей пройшли пік захворюваності.
"Ми зараз дивимося баланс. Це Харківська область, яка на межі "червоної" та "помаранчевої" (зон - ред.). А також чотири області, які першими увійшли до "червоного" рівня, зокрема Херсонська, Запорізька області. І що ми бачимо? У цих областях стабілізація йде вже на великих цифрах. Ми пройшли пік, немає зростання. Відстежуватимемо далі, щоб коригувати наші прогнози" , - заявив Ляшко.