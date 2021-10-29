В Україні зросла заборгованість по зарплатам

За підсумками вересня в Україні заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 1,9% (порівняно з серпнем) і досягла 4,004 мільярда гривень. Такі дані у четвер, 28 жовтня, оприлюднила Державна служба статистики, повідомляє Корреспондент.

За даними Держстату, основна частка заборгованості припадає на промисловість (77%). При цьому сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019-2020 років, на 1 жовтня 2021 року становила 158,4 мільйона гривень.

Найвищий рівень заборгованості перед співробітниками зафіксовано серед роботодавців у Донецькій області (22%), місті Київ (17,1%), а також у Дніпропетровській (12,2%) та Харківській (12,4%) областях.

Зазначимо, Держстат наводить дані без урахування тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також непідконтрольної Києву частини Донецької та Луганської областей.