Штати виділили Афганістану майже $150 млн гумдопомоги

Сполучені Штати нададуть ще 144 млн доларів для допомоги Афганістану. Кошти спрямують на боротьбу з гуманітарною кризою.﻿ Про це в пресслужбі Білого дому, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Таким чином, загальна сума виділених Вашингтоном коштів для Афганістану і афганських біженців в поточному році досягне 474 млн доларів.

"Це найбільша сума підтримки серед усіх країн" ,-наголошується в прес-релізі.

Гроші будуть передані гуманітарним організаціям і підуть на медикаменти, постачання їжею і водою, а також всім необхідним потребують афганців в регіоні, в тому числі афганських біженців в сусідніх країнах.