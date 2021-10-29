Курс валют НБУ на 29 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 29 жовтня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 28 жовтня знизився до позначки 26.33 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 30:50 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.74 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 10 коп. до 36.15 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 8 коп. до 28.64 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 6.60 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.326 500
|EUR
|Євро
|30.503 200
|RUB
|Рубль
|0.374 040
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.154 200
|CHF
|Швейцарський франк
|28.642 200
|PLN
|Польський злотий
|6.603 400