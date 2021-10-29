Курс валют НБУ на 29 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 29 жовтня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 28 жовтня знизився до позначки 26.33 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 30:50 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.74 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 10 коп. до 36.15 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 8 коп. до 28.64 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 6.60 за 1 польський злотий.