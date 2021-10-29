Ватикан раптово скасував трансляцію зустрічі Байдена та Папи Римського

Ватикан у четвер скасував заплановану пряму телетрансляцію зустрічі президента Джо Байдена з папою Франциском, що викликало скарги з боку журналістів, акредитованих у Білому домі та при Святому престолі, повідомляє Голос Америки.

Пряма трансляція зустрічі Байдена з понтифіком, що запланована на ранок п'ятниці, була скасована для того, щоб висвітлити прибуття президентського кортежу до резиденції глави Католицької церкви. Прессекретар Ватикану Маттео Бруні сказав, що зміни у плані трансляції відображають «нормальну процедуру», встановлену на час пандемії коронавірусу для всіх глав держав або урядів, які відвідують папу Римського.

Крім того, у Ватикані заборонили присутність будь-яких ЗМІ, які не мають відношення до церкви, на початку і наприкінці зустрічі, як це зазвичай відбувається під час візитів глав держав.

Ватикан скасував пряму трансляцію зустрічі Байдена з Франциском у тронній залі Апостольського палацу, а також трансляцію моменту початку особистих переговорів у бібліотеці папи Римського.

У Ватикані повідомили, що відредагована зйомка зустрічі буде пізніше надана акредитованим ЗМІ. Бруні не став пояснювати причин того, чому Ватикан спочатку анонсував висвітлення зустрічі Байдена з Папою у прямому ефірі, а потім раптово скасував пряму трансляцію.

Відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати дії Ватикану, радник Білого дому національної безпеки Джейк Салліван сказав, що адміністрація «активно займається» цим питанням і остаточне вирішення питання відбудеться у п'ятницю.