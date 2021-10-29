У поліції озвучили основні злочини, пов'язані із COVID-документами
92% кримінальних проваджень, які мають відношення до сертифікатів про вакцинацію, стосуються підробки цих документів. Про це в ефірі телеканалу “1+1” сказав голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє Укрiнформ.
“На сьогодні ми маємо 870 кримінальних проваджень (щодо COVID-сертифікатів – ред.), і 92% цих проваджень стосуються підробки документів. Потім ідуть шахрайства, несанкціоноване втручання в електронні та комп'ютерні мережі та службові підроблення”, - сказав Клименко.
За його словами, понад 70 проваджень стосуються медпрацівників, причетних до підробок документів про вакцинацію. Клименко уточнив, що законом за це передбачено до 5 років позбавлення волі.
Ще одна категорія порушників, указав Клименко, - туристичні оператори, які пропонують пакети вже з COVID-сертифікатом.
“У мене питання до кожного громадянина, який купує ці сертифікати. Ви платите 500-1000 грн за цей сертифікат, але ви в нервах і хвилюванні їдете на відпочинок. І ви знаєте, що, можливо, вас перевірять, потім буде кримінальне провадження, підозра і реальне судове рішення. І на кар’єрі деяких наших громадян буде назавжди поставлений хрест. Тому що в базі даних буде інформація, що є рішення суду саме за використання підроблених документів”, - зауважив Клименко.