У поліції озвучили основні злочини, пов'язані із COVID-документами

92% кримінальних проваджень, які мають відношення до сертифікатів про вакцинацію, стосуються підробки цих документів. Про це в ефірі телеканалу “1+1” сказав голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє Укрiнформ.

“На сьогодні ми маємо 870 кримінальних проваджень (щодо COVID-сертифікатів – ред.), і 92% цих проваджень стосуються підробки документів. Потім ідуть шахрайства, несанкціоноване втручання в електронні та комп'ютерні мережі та службові підроблення”, - сказав Клименко.

За його словами, понад 70 проваджень стосуються медпрацівників, причетних до підробок документів про вакцинацію. Клименко уточнив, що законом за це передбачено до 5 років позбавлення волі.

Ще одна категорія порушників, указав Клименко, - туристичні оператори, які пропонують пакети вже з COVID-сертифікатом.