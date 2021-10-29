Топ-5 найкращих країн для відпочинку в листопаді

Л﻿истопад – це не тільки час, коли можна загорнутися в ковдру і з філіжанкою чаю в руках переглядати фільми. Ще це чудова пора для відпочинку на морі: не надто спекотно, мало туристів, а ціни приємно вражають, повідомляє Обозреватель.

Дізнайтеся в статті про те, де можна чудово відпочити наприкінці осені та яких COVID-правил варто дотримуватися.

1. Відпочинок у Туреччині

Якщо їхати на відпочинок у Туреччину в листопаді, то варто сміливо брати відпустку на декілька тижнів. Адже в цей період починають лити дощі. І щоб вони не зіпсували релакс, запасіться часом.

В оксамитовий сезон тут дозрівають плоди апельсинів, лимонів, гранатів і хурми, тож можна поласувати смаколиками. Ще приємна новина – ціни на 5-зіркові готелі наприкінці осені доступні для всіх.

Погода: перша половина листопада тепла, друга – трохи прохолодніша, але все ще комфортна. Температура води коливатиметься від +20 до +22°C, а повітря – від +18 до +22°C.

У листопаді в Туреччині закінчується туристичний сезон, тож можна непогано заощадити. Джерело: unsplash.com

Документи COVID: знадобиться результат ПЛР-тесту або медичний сертифікат.

Тестування після прибуття в країну: після прибуття усі проходять медичне обстеження. Пасажири, які мають симптоми нездужання, пройдуть тест ПЛР в аеропорту.

Необхідно заповнити протягом 72 годин після вильоту: форма заявки. Деталі заповнення за посиланням.

2. Відпочинок в ОАЕ

У листопаді температура в цій країні надзвичайно комфортна для пляжного відпочинку. Вже не так спекотно, а море все ще тепле. Відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах обійдеться недешево, але можна зекономити. Наприклад, візьміть апартаменти з кухнею і самостійно готуйте їжу, а для мандрівок використовуйте громадський транспорт.

Погода: температура води – від +28 до +29°C, а повітря – від +30 до +32°C. Зважаючи на те, що тут сухе повітря, спекотно не буде.

Документи COVID: знадобиться результат ПЛР-тесту або медичний сертифікат.

Тестування після прибуття в країну: мандрівники мають пройти експрес-тест ПЛР після прибуття.

Необхідно: завантажити програму COVID-19 DXB Smart (iOS, Android) для відстеження контактів та заповнити форму декларації про стан здоров'я до посадки. Детальніше – за посиланням.

Палм-Джумейра – острів у формі дерева з розкішними готелями та елітними багатоповерховими будинками. Джерело: unsplash.com

3. Відпочинок у Таїланді

У цій країні туристичний сезон у листопаді тільки-но починається. Море вже тепле, а екскурсійна програма насичена цікавими пропозиціями. На початку місяця можна відпочити трішки дешевше, аніж у другій половині.

Погода: у середньому температура повітря коливатиметься від +30 до +32°C, а води – від +28 до +29°C. Через високу вологість повітря, спека все ж відчуватиметься.

Документи COVID: усі іноземні мандрівники мають надати підтвердження наявності туристичної страховки. Потрібний результат тесту або медичний сертифікат.

Особливості після прибуття в країну: мандрівники мають пройти 10-денний карантин у попередньо заброньованій затвердженій державній установі.

Необхідно заповнити: свідоцтво про в'їзд. Деталі – за посиланням.

Національний парк Као Сок в Таїланді. Джерело: unsplash.com

4. Відпочинок в Омані

Оман – не надто популярне місце серед мандрівників. Хоча тут можна провести незабутню відпустку: в горах, поблизу водоспаду, в саванні чи біля фйордів. Температурний режим такий, як і в ОАЕ, але поїздка й екскурсії обійдуться дорожче. Погодні умови комфортні як для пляжного, так і активного відпочинку.

Погода: температура води – +28°C, повітря – від +30 до +32°C.

Документи COVID: Потрібен сертифікат про вакцинацію (остання доза повинна бути введена не менше ніж за 14 днів до від'їзду). Перелік схвалених вакцин за посиланням. Ще потрібний результат ПЛР-тесту.

Тестування після прибуття в країну: необхідно надати підтвердження негативного результату ПЛР-тесту, проведеного протягом попередніх 72 годин.

Необхідно заповнити: форма попередньої реєстрації. Детальніше – за посиланням.

В Омані обов'язково варто відвідати Ваді Бані Халід. Джерело: unsplash.com

5. Відпочинок на Кубі

У листопаді тут періодично дощить, але це не завадить якісному відпочинку. У цей період ви можете чудово зекономити на путівці й оренді номера в готелі. Куба – це шикарні пляжі й тепле море, старовинні міста із дивовижною архітектурою й тропічні ліси з чудовою фауною.

Погода: температура води становитиме приблизно +27°C, а температура повітря коливатиметься від +29 до +30°C.

Документи COVID: усі мандрівники повинні мати медичне страхування, яке містить повне покриття витрат на лікування COVID-19. Потрібний результат тесту або медичний сертифікат.

Тестування після прибуття в країну: буде проведено ПЛР-тест.

Необхідно: після прибуття надати заповнений "санітарний висновок для мандрівників".