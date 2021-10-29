Ізраїль набирає на роботу українських будівельників

Уряд Держави Ізраїль прийняв рішення запросити на роботу близько 2 тисяч будівельників з України, повідомляє Укрінформ.

“Станом на жовтень 2021 року в Ізраїлі працюють близько 1250 українських будівельників. Наразі Урядом Держави Ізраїль прийнято рішення про додаткове залучення до 2000 фахівців з України ”, - зазначено у Фейсбуці﻿ посольства України в Ізраїлі﻿.

У посольстві додали, що в цьому контексті 8-11 листопада за участі ізраїльських екзаменаторів на базі Державного навчального закладу „Київське регіональне вище професійне училище будівництва" відбудеться процедура тестування і відбору заявників.

Посол України Євген Корнійчук провів зустріч з головою Федерації працівників будівельної та деревообробної промисловості Ізраїлю Іцхаком Мойалем. Найбільшої уваги під час бесіди приділили забезпеченню прав і соціальному захисту українців, які мають право на працевлаштування в Ізраїлі.

Сторони констатували, що наявність чітких і прозорих правил при залученні робочої сили з України стоїть на заваді нелегальній трудовій міграції до Ізраїлю.