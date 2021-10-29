Підробка COVID-сертифікатів: яке покарання загрожує шахраям

В Україні понад 70 медиків можуть сісти у в'язницю терміном до п'яти років через підробку COVID-сертифікатів. Проти них відкрили кримінальні провадження, повідомляє Обозреватель.

Загалом за фактом продажу липових документів порушено понад 870 справ. Їх також часто підробляють туроператори, розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі "Право на владу" на "1+1".

За його словами, шахрайством займаються просто з дому, друкуючи сертифікати на принтері, а також із місць позбавлення волі. В'язні просто вимагають жертв переказати гроші на картку.