Байден прибув до Риму на G20: з ким зустрінеться

У ніч на п'ятницю, 29 жовтня, літак президента США Джо Байдена приземлився в римському аеропорту Фьюмічіно, де візьме участь у саміті G20, повідомляє Ділова столиця.

У ніч проти п'ятниці, 29 жовтня, літак президента США Джо Байдена приземлився в римському аеропорту Фьюмічіно.

Байден візьме участь у саміті G20, який відбудеться у Римі 30-31 жовтня.

Американський борт №1 сів о 3:24 за київським часом. Байдена супроводжує дружина Джілл.

Першою зупинкою у рамках поїздки Байдена до Європи стане Ватикан. Сьогодні його прийме Папа Римський Франциск.

Ще одна з ключових зустрічей — переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, які також відбудуться у п'ятницю.

Крім того, глава Білого дому проведе зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та італійським прем'єр-міністром Маріо Драгі.