Меркель приїде на саміт G20 із Шольцом як своїм наступником

Меркель приїде на саміт G20 із Шольцом як своїм наступником

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка залишає посаду, представить Олафа Шольца як свого ймовірного наступника на саміті G20 у Римі цими вихідними – вона запросила політика взяти участь у її двосторонніх зустрічах з іншими главами держав і урядів на полях саміту.﻿ Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

Серед іншого, планується зустріч Ангели Меркель та Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом.

Соціал-демократи Шольца перемогли на загальних виборах 26 вересня і ведуть переговори з вільними демократами (ВДП) і з "Зеленими" про створення коаліційного уряду до кінця цього року. Зараз Шольц обіймає посаду міністра фінансів.

В урядових колах заявили, що спільні виступи канцлера та її ймовірного наступника подадуть "особливий сигнальний ефект" та наочно покажуть, як працює плавна зміна уряду.

Окрім зустрічі з президентом США Джо Байденом, також заплановані двосторонні зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та главами держав та урядів Аргентини, Сінгапуру, Індії та Південної Кореї.

Планується також зустріч чотирьох країн на найвищому рівні із США, Францією, Британію та Німеччиною з політики щодо Ірану.

Шольц офіційно вирушає на саміт G20 до Риму як міністр фінансів. У п'ятницю опівдні він візьме участь у спільному засіданні міністрів фінансів та охорони здоров'я, на якому у центрі уваги буде політика щодо коронавірусу та її наслідки.

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