Меркель приїде на саміт G20 із Шольцом як своїм наступником

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка залишає посаду, представить Олафа Шольца як свого ймовірного наступника на саміті G20 у Римі цими вихідними – вона запросила політика взяти участь у її двосторонніх зустрічах з іншими главами держав і урядів на полях саміту.﻿ Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

Серед іншого, планується зустріч Ангели Меркель та Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом.

Соціал-демократи Шольца перемогли на загальних виборах 26 вересня і ведуть переговори з вільними демократами (ВДП) і з "Зеленими" про створення коаліційного уряду до кінця цього року. Зараз Шольц обіймає посаду міністра фінансів.

В урядових колах заявили, що спільні виступи канцлера та її ймовірного наступника подадуть "особливий сигнальний ефект" та наочно покажуть, як працює плавна зміна уряду.

Окрім зустрічі з президентом США Джо Байденом, також заплановані двосторонні зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та главами держав та урядів Аргентини, Сінгапуру, Індії та Південної Кореї.

Планується також зустріч чотирьох країн на найвищому рівні із США, Францією, Британію та Німеччиною з політики щодо Ірану.

Шольц офіційно вирушає на саміт G20 до Риму як міністр фінансів. У п'ятницю опівдні він візьме участь у спільному засіданні міністрів фінансів та охорони здоров'я, на якому у центрі уваги буде політика щодо коронавірусу та її наслідки.