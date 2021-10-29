Пожежу на АЗС під Харковом все ще не змогли повністю загасити

У Харківській області на території АЗС, що поблизу с. поблизу с. Рай-Оленівка, продовжується ліквідація горіння залишків газового конденсату. Рятувальники працюють на місці інциденту вже понад добу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Станом на 07:00 на території АЗС "WOG" поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району через запірну арматуру підземної місткості продовжується горіння залишків газового конденсату" , - йдеться в повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, що 28 жовтня внаслідок розгерметизації підземної місткості з газом, на АЗС стався вибух з подальшим загорянням та розповсюдженням пожежі.Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Для чергування на місце події залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки ДСНС.