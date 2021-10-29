Що очікується на валютному ринку в останній робочий день жовтня

Сьогодні – останній робочий день жовтня. Більшість учасників торгів уже провела заплановані операції: експортери продали валюту, імпортери – купили та сплатили контракти. Отже, їхня активність буде нижчою, ніж учора.

У районі обіду банки почнуть вирівнювати свої валютні позиції, купуючи та продаючи валюту, тому багато операцій буде починаючи з 12:00. У будь-якому разі Національний банк не дозволить гривні надто зміцнитися: зранку очікується його вихід із купівлею звичайних 5 млн доларів, а потім регулятор уважно спостерігатиме за ринком і оперативно вийде на ринок з інтервенцією при виникненні дисбалансу між попитом та пропозицією.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,30/26,36 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва вчора змінювалася дуже динамічно: вранці «американця» продавали по 26,42-26,43 гривень, потім цінник опустили до 26,38-26,39 гривень, а надвечір долар продавали вже по 26,39 -26,40 грн. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 26,39-26,40 гривень. Далі все залежатиме від розвитку ситуації на міжбанку. Куди піде безготівковий долар, туди за ним піде і готівка. У районі обіду можливе зростання попиту на готівку перед вихідними. Якщо це станеться, цінник можуть підняти на 2-3 копійки вище.

Євро на FOREX у четвер виріс до позначки 1,1690 долара. Сьогодні одразу два фактори сприяли зростанню: спочатку слабкий ВВП США за 3 квартал, а потім коментарі президента ЄЦБ Крістін Лагард на традиційній щомісячній прес-конференції щодо інфляції в Єврозоні. Вранці п'ятниці євро коригує своє зростання і вже опустився до позначки 1,1663 долара. Курс готівкового євро вчора протягом дня кілька разів міняв напрямок: вранці євровалюту продавали по 30,60-30,63 гривень, до обіду цінник опустили до 30,54-30.55 гривень, а ввечері знову підняли до 30,60-30,65 гривень. Сьогодні продаж стартує із 30,60-30,63 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX.

Російський рубль у четвер знову почав зміцнення до долара і надвечір зріс до 70,10 рублів за долар. Вранці п'ятниці він здійснює різкі рухи у широкому діапазоні 69,70-70,40 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора подешевшав на 2 копійки, з 3,75-3,77 до 3,74-3,75 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією самою ціною.