Основні причини втрати пам'яті

Основною причиною втрати пам'яті є старіння, заявили вчені Національного інституту проблем старіння в США, повідомляє Лента.Ру.

Як уточнили фахівці, якась забудькуватість є нормальною і не вказує на наявність проблем.

"З віком зміни відбуваються у всіх частинах тіла, у тому числі в мозку. У результаті деякі люди можуть помітити, що на вивчення нового йде більше часу, вони вже не запам'ятовують інформацію добре" , - розкрили секрети американські медики.

До втрати пам'яті можуть призводити поганий сон, депресія, реакція на ліки, вживання алкоголю, травма голови. Причинами цього явища у багатьох випадках є нестача вітаміну В12 або стан, що називається легким когнітивним порушенням.

Лікарі нагадали, що втрата пам'яті — не завжди ознака недоумства. Про деменцію, серйозне прогресивне захворювання мозку, можуть говорити кілька симптомів. Це проблеми із запам'ятовуванням нещодавно отриманої інформації чи подій, складності у спілкуванні, наприклад, проблеми з пошуком потрібних слів. Така людина може заблукати у знайомій місцевості, часто плутає рецепти або порушує вказівки, здатна заплутатися у часі, людях та місцях.