РФ зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну - Герус

З 1 листопада Росія зупиняє постачання вугілля в Україну. Йдеться про ресурси марки А (антрацит) та П (пісне). Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, повідомляє UBR.

За його словами, таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов'янська ТЕС) та компанія "Технова" (Дарницька, Сумська та Чернігівська ТЕЦ).

Як зазначили учасники ринку, заборона не поширюється на вугілля, що коксується, а стосується тільки ресурсу, що використовується для потреб енергетики.

Також Герус наголосив, що такі кроки з боку Росії схожі на дії сусідньої країни восени 2014 року.

Варто зазначити, що у 2014 році Росія також призупинила постачання в Україну вугілля енергетичних марок, незважаючи на укладені раніше контракти.