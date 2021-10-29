Пекін може випередити США з військової могутності – Пентагон

Китай показує такі темпи нарощування озброєнь, що може випередити США, заявив заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів ВПС США генерал Джон Хайтен на зустрічі з вашингтонською Групою військових оглядачів, повідомляє Дзеркало тижня.

"Називати Китай загрозою, що росте, - корисний термін, тому що темпи, з якими рухається Китай, приголомшують" , - сказав Хайтен.

"Судячи з темпів, з якими вони рухаються, і траєкторії, якою вони рухаються, вони перевершать Росію та Сполучені Штати, якщо ми не зробимо щось, щоб це змінити. Це станеться. Тому я думаю, що ми маємо щось зробити" , - зазначив Хайтен.

Він також сказав, що громадськість має турбувати досягненнями КНР у галузі гіперзвукових ракет.

За словами Хайтена, за останні п'ять років США провели дев'ять випробувань гіперзвукових ракет, водночас китайці провели сотні.