В Україні з'являться нові дорожні знаки

В Україні з'являться нові дорожні знаки

З 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. В Україні з'являться нові знаки, повідомляє РБК-Україна.

Нові дорожні знаки

З'являться такі знаки:

  • житлова зона,
  • пішохідна доріжка,
  • початок населеного пункту і його закінчення,
  • напрямки повороту,
  • місця дозволеної зупинки та стоянки,
  • заборона руху транспортних засобів,
  • автозаправні/електрозарядні станції,
  • місце для зарядки електромобілів,
  • платна дорога та її кінець,
  • острівець безпеки,
  • діагональний пішохідний перехід та інші.
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Нова дорожня розмітка

Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Велодоріжки

В Україні з'являться нові дорожні знаки з 1 листопада: як вони виглядатимуть

Зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:

  • нове визначення велосипедної доріжки;
  • поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
  • вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
  • регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

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