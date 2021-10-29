В Україні з'являться нові дорожні знаки

З 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. В Україні з'являться нові знаки, повідомляє РБК-Україна.

Нові дорожні знаки

З'являться такі знаки:

житлова зона,

пішохідна доріжка,

початок населеного пункту і його закінчення,

напрямки повороту,

місця дозволеної зупинки та стоянки,

заборона руху транспортних засобів,

автозаправні/електрозарядні станції,

місце для зарядки електромобілів,

платна дорога та її кінець,

острівець безпеки,

діагональний пішохідний перехід та інші.

Нова дорожня розмітка

Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Велодоріжки

Зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме: