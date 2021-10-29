Комаровський: Зеленський використав мене для піару

Відомий український лікар та блогер Євген Комаровський вважає, що команда Володимира Зеленського використала його для піару, як це намагалися зробити раніше інші політики, повідомляє Українська правда.

За його словами, інтерес у політиків та партій до нього виник після початку виходу "Школи доктора Комаровського" у 2010 році.

"При цьому вони не приховували: все, що їм потрібно від мене, – щоб я мовчки постояв поряд. Їх цікавили не мої погляди, а моя впізнаваність" , - говорить Комаровський.

На одному з ефірів 2019 року Комаровського представили як члена команди Володимира Зеленського. Але після обрання нового президента Євген Комаровський жодної посади не отримав і навіть не став радником Зеленського.

"Так що Володимир Олександрович не перший і не останній. Я сподівався, що людина, з якою у мене були дружні стосунки, стане винятком. Але він винятком не став. Він використав мене виключно для піару в тій ситуації" , - заявив Комаровський.