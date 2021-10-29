АМКУ оштрафував дві компанії за змову на тендерах на освітлення доріг

Антимонопольний комітет України визнав ТОВ "Дорстрой Монтаж Київ" і ТОВ "Укр Дор Світло" причетними до порушення закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, а саме – змови, що стала причиною спотворення результатів 38 публічних закупівель, повідомляє БiзнесЦензор.

За порушення закону на компанії накладено штрафи на загальну суму 41,95 млн грн, йдеться в повідомленні АМКУ.

Комітет встановив, що компанії узгодили між собою умови участі у закупівлях, замовником яких було державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів".

ДП оголосило закупівлю щодо облаштування зон пішохідних переходів засобами підвищеної видимості, здійснення поточного середнього ремонту – облаштування освітленням із використанням автономного електрозабезпечення пішохідних переходів, влаштування додаткового освітлення на ділянках з підвищеною аварійністю тощо.

Також Комітет виявив змову компаній під час участі у закупівлі, оголошеній Службою автомобільних доріг у Київській області щодо послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та КП "Київміськсвітло" щодо капремонту мереж зовнішнього освітлення в Оболонському та Святошинському районах столиці.

Загальна сума очікуваної вартості усіх 38 закупівель складала 213,9 млн грн.

Завдяки змові конкуренцію між двома учасниками було усунуто, а переможцем у всіх закупівлях ставало ТОВ "Дорстрой Монтаж Київ".

Окрім покарання у вигляді штрафу, згідно із законом України "Про публічні закупівлі", зазначені суб’єкти господарювання позбавляються права участі в публічних закупівлях на три роки.